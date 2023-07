PSG : Mbappé lance une pique à Leonardo et met le cap sur l’Algérie !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Leonardo n’y est pas allé de main morte avec Kylian Mbappé. Interrogé par L’Équipe, l’ancien directeur sportif du PSG n’a pas été tendre avec le joueur de 24 ans suite à ses tergiversations sur son avenir. De son côté, l’attaquant tricolore poursuit ses vacances d’été comme si de rien n’était et aurait répondu à Leonardo. « Ce que dit ce monsieur m’importe peu », aurait-il dit à son entourage selon Defensa Central. Mbappé bientôt en Algérie ? En attendant son retour au centre d’entraînement de Poissy lundi prochain, le Bondynois de 24 ans, à peine revenu de son intense séjour camerounais, passera les prochains jours dans le Sud de la France pour effectuer une courte remise en condition physique en famille puis d’aller faire un petit tour en Algérie. « Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines », a ainsi fait savoir Fayza Lamari à la presse camerounaise. Mbappé, qui a des origines algériennes par sa mère (du côté de Bejaïa), devrait donc se rendre au pays prochainement. 🚨 La reacción de Mbappé a la última jugarreta del PSG para manchar su llegada al Madrid: "Me importa m...":https://t.co/7v1csJM4Bo — Defensacentral.com (@defcentral) July 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Placé devant ses responsabilités par Leonardo dans L’Équipe, Kylian Mbappé (24 ans) a répondu à l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain en privé, avant de se déplacer en Algérie, pays d'origine de sa mère Fayza Lamari.

Bastien Aubert

Rédacteur