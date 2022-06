PSG - Mercato : Nuno Mendes dévoile ses ambitions avec Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Nuno Mendes est officiellement un joueur du PSG. Prêté la saison dernière par le Sporting Portugal, le latéral gauche s’est définitivement engagé avec Paris ces derniers jours. De quoi motiver le Portugais de 19 ans, auteur d’une saison encourageante, à se projeter sur son avenir au sein du club de la capitale.

« Je suis venu ici pour écrire mon nom au Paris Saint-Germain. Cela a commencé cette année, et j'espère continuer à donner de la joie au club, avec plus de championnats, plus de titres », explique Nuno Mendes, désormais lié au PSG jusqu’en 2026, sur le site du club. « Depuis que je suis tout petit, j'avais l'envie de jouer pour un grand club, le Paris Saint-Germain en est un. Cette année a été une nouvelle année d'apprentissage et je pense que tout le monde m'a aidé à évoluer ».

🗣️ | Nuno Mendes 🇵🇹 pour #PSG TV :



"La première fois que j’ai vu les supporters, c’est lors du match contre Lyon. Il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de chants. C’est une chose incroyable à voir de ses propres yeux." pic.twitter.com/vvxs3L1dGC — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 2, 2022

Pour résumer Officiellement joueur du PSG après avoir été prêté avec option d’achat par le Sporting cette saison, le latéral gauche de 19 ans Nuno Mendes explique ses ambitions avec son nouveau club. Il est lié à Paris jusqu’en 2026.

Adrien Deschepper

Rédacteur