PSG : Ménès fixe son unique priorité pour le Mercato hivernal de Paris !

Alors qu’on prête à Luis Campos la volonté de recruter à plusieurs postes cet hiver au PSG, Pierre Ménès n’est pas de ceux qui pensent qu’il faut une révolution de palais dans l’effectif de Luis Enrique… et pour lui, nul besoin de latéral gauche, le poste le plus souvent évoqué actuellement.

Sur sa chaîne YouTube dans son « Face à Pierrot », l’ancienne grande gueule du CFC a surtout appuyé sur un recrutement bien ciblé, estimant que, pour le reste des postes, les sorties d’infirmerie seront suffisantes :

« Il y a deux facteurs à prendre en compte : les blessés, notamment ceux de longue date (Kimpembe, N.Mendes) qui amèneront bien d’autres solutions, et les manques constatés. Avant même la blessure de Zaïre-Emery, je pensais déjà qu’il fallait un milieu de plus dans cette équipe. Surtout quand on va arriver dans les vrais gros matchs de Ligue des Champions. Je pense que le PSG a surtout besoin de recruter un vrai gros milieu et que pour le reste, ça va ! »