PSG – Mercato : 120 M€ sur deux ans, les chiffres fous du dossier Messi

Pour faire de la venue de Lionel Messi une réalité, le PSG n'a pas lésiné sur la dépense. Si on est très loin des chiffres de son précédent contrat au FC Barcelone ou même de l'offre de 600 M€ qu'il aurait reçu en janvier selon Nasser Al-Khelaïfi, Paris a quand même sorti le carnet de chèque pour faire de la Pulga son salaire « n°1 » dans le vestiaire.

Alors que diverses sources faisaient état d'un contrat avoisinant les 40 M€ bonus inclus, Le Parisien se veut plus précis dans ces chiffres. Lionel Messi va percevoir 41 M€ net par an de Paris. Sans prendre en compte la partie rétrocédée de son contrat d'images. Entre son salaire mensuel et la grosse prime à la signature, QSI déboursera un peu plus de 120 M€ sur deux ans.

Si les chiffres donnent le tournis, le PSG demeure persuadé de faire une bonne affaire. Selon certaines estimations, grâce à la plus-value de notoriété et les renégociations avec les sponsors impulsés par la venue de la Pulga, Paris pense être en mesure d'amortir rapidement cet investissement.

🔵 INFO LE PARISIEN | Leo Messi va percevoir 41 millions d’euros net par an à Paris



Il devient le joueur le mieux payé de l’histoire du Championnat de Francehttps://t.co/IoO3Xp2F5u — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 11, 2021