PSG, FC Nantes - Mercato : 2 clubs de Premier League en pole pour Kolo Muani

Ce mercredi dans L'Equipe, Randal Kolo Muani s'est montré très incisif concernant son avenir : « On en parle énormément déjà, mais j’essaye d’être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs. Je pensais que j’allais avoir besoin d’un temps d’adaptation, une année peut-être. Mais tout a explosé. Dans tous les cas, je suis prêt à toutes les épreuves. Prêt à tout casser ». Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Eintracht Francfort, où il est arrivé gratuitement en provenance de Nantes l'été dernier, l'attaquant de 24 ans devrait donc quitter l'Allemagne.

Le PSG s'est renseigné à son sujet car Kylian Mbappé apprécierait de jouer à ses côtés au quotidien, pas seulement en équipe de France. Mais selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, ce sont deux clubs anglais qui tiennent la corde : Manchester United et Chelsea. L'Eintracht Francfort devrait récupérer au minimum 100 M€ dans l'histoire. Un chiffre qui doit donner le vertige aux Kita, qui s'étaient pris le bec avec le joueur et son entourage, entraînant son départ gratuitement l'été dernier...

🚨 #EXCL | Chelsea and Manchester United are planning to check on the situation of Eintracht Frankfurt's 24-year-old striker Randal Kolo Muani.🇫🇷🔴#MUFC🔵#CFC



⚠️ The German club is waiting for an offer of over 100 million euros for the French striker. pic.twitter.com/nKUGwL4Hol