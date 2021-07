PSG - Mercato : 20 M€ tombés du ciel pour Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après avoir fait des folies au niveau des arrivées (Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Ramos), le directeur sportif du PSG, Leonardo, va maintenant s'attaquer à un domaine dans lequel il n'excelle pas du tout, celui des ventes. Car si trois des quatre recrues n'ont rien coûté en indemnités, elles vont toutes percevoir plus de 12 M€ de salaires annuels. Et comme la crise sanitaire a déjà plongé les comptes du club dans le rouge, il faut impérativement que le club de la capitale fasse entrer 200 M€ dans les caisses.

Pour cela, il faut vendre. Mais les difficultés sont nombreuses car entre les joueurs qui ne veulent pas partir et les autres clubs qui ne proposent pas les indemnités attendues, les bonnes opportunités sont rares. L'une vient pourtant d'arriver d'Angleterre. Selon The Metro, Arsenal lorgnerait Thilo Kehrer, pour lequel le PSG espère récupérer 20 M€. Le défenseur central allemand n'est pas un premier choix pour les Gunners, qui privilégient la piste Ben White. Mais cela fait plusieurs semaines que les négociations avec Brighton patinent, si bien qu'Arteta pourrait rapidement privilégier Kehrer.