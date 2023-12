PSG - Mercato : Paris a de la concurrence pour le nouveau Maradona de Naples

L'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait perdre Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son contrat en juin. S'ils espèrent toujours convaincre l'ancien Monégasque de prolonger de nouveau l'aventure à Paris, les dirigeants parisiens prépareraient déjà sa succession et selon les informations du compte Twitter @PSGInside_Actu, l'ailier gauche de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, est une option sérieuse.

Mais ce dernier est très convoité. Selon Ekrem Konur, Arsenal, Liverpool et Chelsea ne lâcheraient pas le joueur. A Paris, ce sont Nasser al-Khelaïfi et Luis Enrique qui seraient fans du Géorgien. A suivre...

Arsenal, Liverpool and Chelsea continue to be linked with Napoli's 22-year-old Georgian winger Khvicha Kvaratskhelia.

