PSG - Mercato : 5 recrues déjà validées pour Mbappé au Real Madrid ?

Les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé ont été réveillés par sa prestation lumineuse mardi contre le Real Madrid en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Depuis, on a appris que les dirigeants du PSG lui réservaient un pont d’or faramineux pour le prolonger à Paris.

Cette proposition indécente (on parle d’un salaire d’un million d’euros par semaine) pourrait ne pas résister à la nouvelle stratégie du Real Madrid pour l’attirer dans ses filets au mercato estival. Sport nous apprend ainsi que les Merengue se plieront aux exigences du champion du monde 2018 en matière de mercato !

Florentino Pérez se préparerait ainsi déjà à changer en profondeur l'effectif de son équipe en faisant venir au moins 5 renforts. Deux recrues seraient ainsi ciblées dans l’entrejeu, deux autres au poste de latéral et la venue d'un défenseur central d'un niveau supérieur à Nacho et Jesus Vallejo seraient également à l’étude.

