PSG - Mercato : à l'attaque pour la dernière merveille argentine

En grande difficulté financière à cause de la crise du Covid-19, le Paris Saint-Germain entend tout de même frappé fort cet été. Soit en prolongeant Kylian Mbappé, soit en attirant un Lionel Messi en fin de contrat au FC Barcelone. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il ne lui restera plus beaucoup d'argent pour renforcer son effectif à d'autres pistes. Il va donc lui falloir se montrer malin. Et selon AS, c'est avec cette idée en tête que Leonardo et les autres dirigeants ont pris l'avion pour l'Argentine ce jeudi.

Un projet qui va plaire au joueur comme à son club

Selon AS, ils se sont rendus à Buenos Aires afin de finaliser le recrutement de la pépite Gonzalo Sosa. Cet attaquant de 16 ans marque but sur but dans les catégories de jeunes du Racing Club, l'un des cinq grands d'Argentine. Il a attiré le regard des grandes écuries européennes comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus et Manchester United.

Le PSG souhaiterait doubler cette concurrence en s'attachant dès aujourd'hui 50% des droits du joueur tout en le laissant à l'Academia afin qu'il poursuive sa progression. Une idée séduisante pour toutes les parties. Surnommé "l'enfant merveilleux" et "le talentueux", Sosa a pour idole Juan Roman Riquelme. Des noms et une référence qui vous posent un joueur…