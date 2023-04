PSG - Mercato : Luis Campos a relancé un nouveau venu chez les Bleus

Dans les petits papiers du PSG ces derniers mois, Khéphren Thuram a profité de la récente visite du club de la capitale à l’Allianz Riviera pour raviver son intérêt à son égard. Selon Ekrem Konur, Luis Campos surveille toujours la situation du joueur de 22 ans de l'OGC Nice.

« Le club parisien pourrait faire du joueur français une cible lors du mercato estival », affirme le spécialiste des transferts sur son compte Twitter. Sous contrat au Gym jusqu’en juin 2025, le fils de Lilian Thuram est évalué à 32 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

