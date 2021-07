PSG - Mercato : à peine arrivée, cette recrue veut déjà repartir au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le PSG a tout d’une machine de guerre pour la saison prochaine. Après avoir fait signer Georginio Wijnaldum, Leonardo est parvenu à attirer Sergio Ramos et Achraf Hakimi au mercato. Gianluigi Donnarumma, lui, devrait rejoindre tout ce petit monde après l’Euro, où l’Italie disputera dimanche la finale contre l’Angleterre à Wembley (21h).

En attendant de voir son équipe à l’oeuvre, Mauricio Pochettino peut déjà se frotter les mains. Notamment au poste de latéral droit, où il peut désormais compter sur le potentiel déjà éprouvé d’Hakimi. Formé au Real Madrid, l’international marocain n’a pourtant jamais eu la chance de prouver sa valeur au sein du club espagnol.

Forcément, ce manque travaille le joueur de 22 ans. « Nous nous réservons l'illusion et le rêve qu'Achraf revienne au Real Madrid car il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme but ultime, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid», a lâché son représentant Alejandro Camaño à la radio espagnole Onda Cero. Les supporters parisiens seront ravis de l’apprendre.

Alejandro Camaño, agent d'Achraf Hakimi :



« Nous nous réservons l'illusion et le rêve qu'Achraf revienne au Real Madrid car il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme but ultime, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid. »



(@ElTransistorOC) pic.twitter.com/Vac4L2aGry — BeFoot (@_BeFoot) July 10, 2021