PSG - Mercato : accord trouvé avec Pochettino, la voie est libre pour Zidane (s'il accepte) !

D'après L'Equipe, Mauricio Pochettino s'est fait signifier en milieu de semaine par les dirigeants du PSG que son aventure allait se terminer cet été, alors qu'il lui restait un an de contrat. C'est tout sauf surprise et même l'entraîneur argentin, malgré ses propos contraires, s'en doutait, lui qui se savait condamné depuis l'élimination en Champions League contre le Real Madrid. Restait à négocier l'indemnité de départ, sachant que c'est tout son staff qui est remercié.

Selon les informations du média anglais The Athletic, un accord a été trouvé ces dernières heures entre toutes les parties. Le montant n'a pas filtré mais il fait peu de doute que le PSG a réglé les douze derniers mois de contrat prévus. Désormais, les champions de France vont pouvoir officialiser l'identité du nouvel entraîneur, qui devrait être Zinédine Zidane, même si les informations les plus contradictoires circulent à ce sujet... Et que Romain Molina assure que le Marseillais n'a pas l'intention d'accepter cette offre malgré l'insistance de QSI.

Mauricio Pochettino 'reaches agreement' to leave PSG after Champions League failurehttps://t.co/hmtxdAYsMO pic.twitter.com/7p48FXH2P1 — Mirror Football (@MirrorFootball) June 12, 2022

Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n'y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit.



Le Qatar n'abandonne pas (c'est la priorité absolue), mais le temps presse.



Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

