PSG - Mercato : accord trouvé pour un nouveau départ mais...

Alors que le départ de Marco Verratti à Al-Arabi serait imminent, un autre indésirable de Luis Enrique se rapprocherait de la sortie au Paris Saint-Germain. Il s'agirait de Julian Draxler. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Accord trouvé entre le PSG et Al-Ahli pour Draxler ! Et pour cause, le PSG et le club qatari d'Al-Ahli Sports Club auraient trouvés un accord pour le transfert du milieu offensif allemand, d'après Sports Zone. Mais le deal serait compliqué car le joueur prêté la saison dernière à Benfica aimerait rejoindre Abdou Diallo et Marco Verratti à Al-Arabi plutôt que de partir à Al-Ahli. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Accord entre le PSG et Al-Ahli Sports Club pour Julian Draxler ! 🤝🇶🇦



▫️La décision finale reviendra au joueur, qui aurait aimé rejoindre Abdou Diallo et Marco Verratti à Al-Arabi… deal compliqué mais pas encore mort.



▫️Les prochains jours sont décisifs. ⏳ https://t.co/D5UnBzNn5K pic.twitter.com/XnZi1yIRFm — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec Al-Ahli Sports Club pour le transfert de Julian Draxler. Mais le milieu offensif allemand n'aurait pas encore donné son feu vert pour rejoindre le club qatari.

Fabien Chorlet

Rédacteur