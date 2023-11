PSG - Mercato : accord trouvé pour un transfert !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sur son compte Instagram, Hasan Arat, candidat à la présidence de Besiktas, a confié avoir rencontré ces dernières heures le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, à Doha, au Qatar. Selon les dires du dirigeant de Besiktas, le club turc et le champion de France en titre auraient trouvés lors de cette rencontre un accord pour le transfert d'un joueur sans pour autant donner son nom.

Le PSG a bouclé un transfert mystère !

"Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami, Nasser al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur un transfert entre Besiktas et le Paris Saint-Germain. Notre accord couvre également une coopération étendue au sein du centre de développement de la jeunesse (académie de football) et du centre de formation", a révélé Hasan Arat sur le réseau social. On ne sait donc pas si c'est un joueur du PSG qui va prendre la direction de Besiktas ou bien l'inverse.

