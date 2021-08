PSG – Mercato : air Messi a décollé pour Ibiza, le frère de l'Emir Al Thani dément une tentative désespérée du Barça !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Attendu depuis deux jours par des supporters parisiens qui font le pied de grue au Bourget ou devant le Parc des Princes, l'arrivée de Lionel Messi au PSG devrait se formaliser aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'annonce L'Equipe qui expliquait très tard dans la nuit que le jet privé du sextuple Ballon d'Or avait déjà décollé lundi soir … pour rejoindre Ibiza et y rejoindre un membre de l'Etat-major parisien afin de conclure les discussions.

Les droits d'image de Messi, le dernier point chaud

On est toujours dans le timing dicté par Paris d'une arrivée fixée dans les 48 prochaines heures. Le PSG et Messi n'ont jamais été aussi proches d'un accord sur la base d'un contrat de deux ans (+un année en option) à un salaire de 40 M€ par an. Le dernier point d'achoppement concerne les droits à l'image. Un point sensible pour le clan Messi, qui nécessite beaucoup de palabres et de précisions dans la rédaction du contrat... Mais qui devrait être réglé dans la journée.

Le frère de l'Emir Al-Thani sort du silence !

Preuve de la confiance sur le dossier, le twitt tardif du frère de l'Emir du Qatar, mis en avant dans l'émission El Chiringuito cette nuit : « Messi au PSG à 100%. Il ne faut pas jouer avec les émotions des grands supporters barcelonais ». Une réponse aux rumeurs émanant du média ibérique La Porteria, affirmant qu'une ultime proposition était tombée en provenance... du FC Barcelone avec pour unique interlocuteur Ferran Reverter, le CEO du club.

Pour l'heure, et comme l'assure le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano, la prudence reste de mise dans les bureaux du PSG puisqu'aucune présentation n'a encore été programmée ce mardi à Paris pour Lionel Messi. Après deux jours de fausses joies pour les supporters, le club ne veut pas décevoir ses fans en se montrant trop optimistes mais la tendance demeure la même : Messi n'est qu'à un pas de puce du Parc des Princes...

📲¡NUEVO TWEET del FAMILIAR del emir de QATAR sobre MESSI!



"Messi al PSG al 100%. No hace falta jugar con las emociones de la gran afición del Barcelona" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/wT27pKFmXr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 10, 2021