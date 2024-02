PSG Mercato : al-Khelaïfi a tenté un ultime coup de poker avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce mercredi, Foot Mercato revient sur les deux dernières années de Kylian Mbappé, qui ont abouti à la décision de l'attaquant de ne pas prolonger avec le PSG pour s'engager avec le Real Madrid en juin. On y apprend notamment que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a tout tenté pour retenir sa superstar, notamment un coup de poker à la fin du mois de janvier. Coup de poker qui n'a finalement pas payé.

NAK a reporté un rendez-vous sciemment

Selon FM, Mbappé a annoncé au Real Madrid qu'il ne prolongerait pas à Paris début janvier, le 7 plus précisément. Quelques jours plus tard, il a demandé un entretien avec Nasser al-Khelaïfi. Se doutant que son joueur allait lui annoncer une mauvaise nouvelle, le Qatari a reporté le rendez-vous à début février... espérant qu'il changerait d'avis d'ici là ! Peine perdu. Kylian Mbappé va bien quitter le PSG et va s'engager avec le Real Madrid, même si l'accord entre les deux parties n'est pas encore total.

