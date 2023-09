PSG – Mercato : Al-Khelaïfi confirme avoir tenté de recruter un cador du FC Barcelone !

Dans un entretien à la presse polonaise, Nasser Al-Khelaïfi (PSG) a confirmé s'être un temps intéressé à Robert Lewandowski (FC Barcelone).

« Je n’ai pas l’habitude de parler des joueurs qui ne sont pas au PSG et des transferts qui vont se faire ou qui devraient se faire. Mais ce n’est pas un secret, Robert est un attaquant incroyable. Tous les clubs du monde l’ont remarqué et ont essayé de le signer à un moment donné. Mais Robert est aujourd’hui à Barcelone et je respecte cela ».