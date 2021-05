PSG - Mercato : al-Khelaïfi contraint de signer un chèque au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis que le FC Barcelone s'est élevé contre le dopage financier du Qatar au PSG, alors qu'il a bénéficié de contrats de sponsoring très généreux de l'état pétrolier entre 2011 et 2017 (année du transfert de Neymar à Paris, ceci expliquant cela), Nasser al-Khelaïfi déteste les Blaugrana. Au point d'afficher un comportement très limite dans les tribunes du Camp Nou lors du 8e de finale aller de Champions League cet hiver. Malgré cela, le Qatari va devoir signer un chèque à son ennemi préféré.

En effet, une clause du contrat de Rafinha, passé cet été de la Catalogne à la capitale, prévoyait qu'en cas de participation aux demi-finales de la Champions League, le PSG verserait un chèque de 1,5 M€ au FCB. Le contrat de Rafinha au Barça prévoyait qu'il pourrait quitter son club formateur pour 16 M€. Leonardo avait négocié un transfert sans indemnité, compte tenu des difficultés financières parisiennes, mais avec 3 M€ de variables, dont fait partie cette participation aux demies de la C1, plus 35% d'une future revente.

Barcelona earn seven-figure windfall as Champions League incentive ... (CaughtOffside)



Barcelona allowed their midfielder Rafinha to join PSG last summer for a minimal fee as it b...



Add your highlights:https://t.co/xvQqdOtNhL

#FCBarcelona #FCB