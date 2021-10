PSG - Mercato : al-Khelaïfi et Leonardo prennent cher pour leur gestion du dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même s'ils n'ont pas perdu espoir de le prolonger, même si sa maman, Fayza Lamari, laisse entendre que c'est encore possible, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo ont joué avec le feu avec Kylian Mbappé et se sont brûlés. Le président et le directeur sportif du PSG ont cru avoir la main sur le destin de l'attaquant mais ils ont trop tardé à négocier pour une prolongation ou à le vendre et se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils risquent de le voir partir libre en juin prochain.

Pour Nicolas Anelka, ancien attaquant du PSG devenu consultant sur RMC, c'est presque une faute grave : « Quand tu as un phénomène comme ça, tu le re-signes deux ans avant déjà. Ça, c’est une grosse erreur. Si tu n'arrives pas à le resigner, tu le vends, tout simplement. Même s’ils sont en renégociations depuis trois ans. Si tu n’arrives pas à resigner le meilleur joueur du championnat de France, pour moi tu le revends parce que tu sais que tu vas te retrouver en difficulté. Et quand il va lui rester six mois, pourquoi il prolongerait alors que demain il peut avoir n’importe quelle offre de n’importe quelle équipe ».

