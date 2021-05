PSG - Mercato : al-Khelaïfi mène un dossier trouble dans le dos de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'avenir d'Alessandro Florenzi semble scellé : au 30 juin, le latéral droit italien retournera à la Roma, qui l'avait prêté pour une saison au PSG. Le club de la capitale, pourtant satisfait de lui à ses débuts, ne compte pas lever l'option d'achat, pas convaincu par ses qualités défensives. En outre, point négatif pour Florenzi, Serge Aurier, très apprécié par Nasser al-Khelaïfi, pourrait se retrouver sur le marché pour une somme très abordable (12 M€).

Pochettino est-il pour ?

En ce début de soirée, Foot Mercato explique que le président du PSG et le latéral né à Paris sont très proches. Ils échangent régulièrement, alors même que cela fait quatre ans qu'Aurier a quitté la capitale. Al-Khelaïfi souhaite ardemment son retour et il s'impliquerait directement dans ce dossier.

Foot Mercato assure que Mauricio Pochettino est favorable à l'arrivée du joueur, qu'il a dirigé à Tottenham. Mais plusieurs sources font état d'une position radicalement différente de l'Argentin par rapport à Serge Aurier. Lui souhaiterait un renfort plus prestigieux, plus sûr défensivement aussi. Mais en tout état de cause, que Pochettino soit pour ou contre, il semblerait bien que le PSG ait lancé les grandes manœuvres pour faire revenir Serge Aurier (28 ans).