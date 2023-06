PSG - Mercato : al-Khelaïfi rabaissé par l'émir à cause de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même si lui continue de dire qu'il jouera au PSG en 2023-24, Kylian Mbappé cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Il y a, d'un côté, ceux qui veulent le garder à tout prix, quitte à ce qu'il parte libre dans un an, et de l'autre, ceux qui veulent le vendre dès cet été. Selon le média espagnol Defensa Central, Nasser al-Khelaïfi ferait partie des premiers et l'émir du Qatar des seconds. Et cette divergence de vue entre les deux grands décideurs du club aurait été à l'origine d'un recadrage sévère de Tamim ben Hamad Al Thani envers son grand ami...

Al-Khelaïfi se serait vu imposer de vendre Mbappé

L'information est bien sûr à prendre avec des pincettes, comme tout ce qui vient d'Espagne et qui concerne Mbappé, mais Defensa Central explique que l'émir al-Thani a été contraint de rappeler à al-Khelaïfi qui était le patron au PSG. Et ce faisant, il lui a demandé de négocier un transfert cet été afin que son club ne se retrouve pas sans rien à l'été 2024. Le président parisien, qui croit possible une nouvelle prolongation de l'attaquant, s'est résolu à suivre les directives de son supérieur...

