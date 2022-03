PSG - Mercato : Al-Khelaïfi rapproche Mbappé du Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le fiasco du PSG à Monaco dimanche (0-3) va laisser des traces dans le vestiaire parisien. Surtout après les déclarations musclées de Kylian Mbappé au coup de sifflet final. L’attaquant de 23 ans ne s’est pas défaussé sur sa propre prestation mais il était remonté comme un coucou.

« On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter, a-t-il martelé sur Prime Vidéo. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans et félicitations à Monaco. »

En parallèle, la presse espagnole évoque son avenir et explique que les discussions avec le PSG au sujet d’une prolongation n’avancent pas. Selon El Confidencial, la raison est simple : les méthodes de Nasser Al-Khelaïfi ne plaisent pas au clan Mbappé. « Mbappé veut se libérer d'un environnement toxique pour le football », explique le média ibérique, qui revient sur la sortie médiatique du président du PSG l'été dernier : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Ce genre de procédés continuerait de faire peur au champion du monde 2018.

Pour résumer En raison de ses méthodes peu conformes avec les standards du monde du football, le président qatari du PSG Nasser Al-Khelaïfi pourrait rapprocher Kylian Mbappé (23 ans) du Real Madrid au mercato estival. Info ou intox ?

Bastien Aubert

Rédacteur