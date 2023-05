PSG - Mercato : al-Khelaïfi rêve de Mourinho, le Special One le calme en une phrase

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Hier, nous avons relayé l'information de La Gazzetta dello Sport, pour qui les contacts supposés de José Mourinho avec le PSG étaient essentiellement un moyen pour le Portugais de mettre la pression sur les dirigeants de l'AS Roma afin qu'ils investisent davantage dans le recrutement. La presse française a vu dans un échange entre le responsable du recrutement parisien, Luis Campos, et l'agent du Special One, Jorge Mendes, une volonté du PSG de faire venir un technicien réputé pour sa poigne et sa capacité à remporter des Coupes européennes (2 C1 avec Porto et l'Inter, 2 C3 avec Porto et MU, 1 C4 avec la Roma).

"Le PSG me cherche ? Eh bien, il ne m'a pas trouvé..."

Ce mercredi, Foot Mercato enfonce le clou. D'après le média, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, aurait deux cibles privilégiées pour l'après-Galtier : José Mourinho et Thiago Motta. Le Portugais aurait même déjà dévoilé son plan pour relancer le probable futur champion de France. Interrogé sur cet intérêt en conférence de presse à la veille de sa demi-finale d'Europa League contre Leverkusen, Mourinho a été très cash : "Le PSG me cherche ? Eh bien, il ne m'a pas trouvé car je n'ai parlé à personne !". Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contacts puisque Paris peut avoir entamé des négociations avec son agent. Mais s'il veut aller plus loin, le club de la capitale devra visiblement discuter avec le Special One...

Mourino e il rebus futuro: "Il Psg mi cerca? Allora non mi ha trovato..." #AsRoma https://t.co/5xSJzThv3g — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 10, 2023

Pour résumer Dans le viseur du PSG depuis que le responsable du recrutement, Luis Campos, a discuté avec son agent, Jorge Mendes, José Mourinho assure n'avoir eu aucun contact avec le club de la capitale. Mais il semblerait qu'il ne soit pas spécialement contre une arrivée en juin.

