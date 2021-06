PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi scelle l'avenir de Mbappé et Pochettino

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Dans les colonnes de L'Equipe, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a réaffirmé que Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022 et courtisé par le Real Madrid, resterait au club de la capitale la saison prochaine. "Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre."

Concernant Mauricio Pochettino, le patron du PSG a confié que l'Argentin n'a jamais voulu partir cet été et qu'il sera bel et bien l'entraîneur parisien la saison prochaine. "Pas la peine d'aller plus loin. Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse."