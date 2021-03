PSG - Mercato : Al-Khelaïfi se casse les dents sur une autre recrue clinquante que Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba ne prolongera pas l'aventure avec le Bayern Munich, comme il l'a confirmé en conférence de presse le 16 février dernier. "J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur."

Le PSG n'est pas le premier choix d'Alaba

Courtisé par les plus grands cadors européens dont le Paris Saint-Germain, le défenseur central autrichien, capable également d'évoluer au poste de latéral gauche ou de milieu de terrain, a le choix pour sa future destination. Mais dans ce dossier, les dirigeants parisiens semblent loin d'être en pôle. En effet, selon les informations du média allemand Bild, Alaba privilégierait les pistes menant au Real Madrid ou au FC Barcelone plutôt qu'au PSG.