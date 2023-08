PSG - Mercato : Al-Khelaïfi se sert de Ramos pour tacler Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Ce lundi soir, le PSG a officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne, l'occasion pour l'attaquant portugais de livrer ses premiers mots en tant que Parisien, relayés sur le site officiel du club. "C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs.", a-t-il clamé avant d'être encensé par Nasser Al-Khelaïfi. Ravi de ce recrutement, le président qatari s'est lui fendu d'un petit message qu'un certain Kylian Mbappé appréciera sans doute...

Mbappé taclé par son président

"Gonçalo est un joueur international fantastique, jeune, affamé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution.", a osé NAK, visant indirectement sa star française, toujours écartée du groupe professionnel à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Le torchon brûle véritablement entre Mbappé et le PSG, cette pique envoyée en est une nouvelle preuve.

