PSG - Mercato : ses ambitions, les supporters, la Ligue 1... les confessions de Wijnaldum

A peine arrivé, Georginio Wijnaldum a tenu à mettre les choses au clair. Dans une interview accordée à PSG TV, le milieu de terrain, actuellement avec la sélection des Pays-Bas pour disputer l'Euro, a fait part de ses ambitions débordantes. "J’espère que mon arrivée pourra aider l’équipe à remporter tous les trophées possibles. Je veux gagner autant que possible pour le club et les supporters. En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer avec les meilleurs joueurs autour de vous et quand je regarde Paris, je vois des grands joueurs de talent et un coach capable de rendre les joueurs encore meilleurs et qui est capable de les rassembler pour en faire une équipe forte et solide. C’était ma première impression. J’étais comme, wow, ce serait une super équipe où aller ! Ce sera un nouvel environnement pour moi. Une chose est sûre, je viens ici pour essayer d’écrire l’histoire avec cette équipe incroyable."

Wijnaldum évoque la Ligue 1 et les supporters parisiens

Georginio Wijnaldum Credit Photo - Icon Sport

"Je suis prêt pour la Ligue 1. Vous savez, j’ai déjà été transféré dans un autre pays lorsque je jouais aux Pays-Bas et que j’ai découvert la Premier League. Mais c’était bien parce que j’avais déjà joué pendant de nombreuses années en Hollande et parfois, vous êtes prêt pour un nouveau défi. Et je pense qu’en ce moment, je suis prêt pour un nouveau défi et aussi pour un nouveau championnat. Donc je suis prêt et je suis prêt à relever le défi en France. J’ai hâte d’y être, mais aussi de disputer les matches de Coupe et, bien sûr, participer à la Ligue des champions !"

"Et bien, ce sont des fans fantastiques. Je le sais déjà parce que je l’ai vu quand nous avons joué contre eux avec mon ancienne équipe, et j’ai vu comment ils soutenaient l’équipe, j’ai vu combien le stade est beau et je suis impatient d’y jouer. Mon message aux fans est que je suis heureux de rejoindre votre club, je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j’ai, je ferai de mon mieux chaque jour, je m’entraînerai dur et j’essaierai de m’améliorer en tant que joueur et j’espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j’espère que je pourrai aider l’équipe à les apporter aux fans."