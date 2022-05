PSG – Mercato : Angel Di Maria a été offert à un grand rival du Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

En fin de contrat du côté du PSG, Angel Di Maria (35 ans) s'apprête à rejoindre la Juventus de Turin, probablement le dernier gros club européen de sa carrière. Si l'on en croit Marca, l'ancien joueur de Benfica, du Real Madrid et de Manchester United aurait également pu rebondir en Liga.

En effet, le profil de « Fideo » avait été proposé à l'Atlético de Madrid. Une option auquel les Colchoneros de Diego Simeone ont sérieusement réfléchi avant de finalement l'éconduire. La raison ? Le salaire et l'âge d'Angel Di Maria, jugés trop importants pour les finances du deuxième club de la Capitale...

Offensivement, l'Atlético Madrid cherche bel et bien quelqu'un pour remplacer Luis Suarez mais n'est pas non plus près à toutes les folies pour une recrue...

Alexandre Corboz

Rédacteur