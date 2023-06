PSG - Mercato : après Asensio, le Qatar a déjà bouclé sa deuxième recrue estivale !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Et pour cause, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, dont rien n'échappe lorsqu'il s'agit de transferts, le milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, devrait également rejoindre le PSG, qui devrait débourser pas moins de 60 millions d'euros pour le recruter.

D'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, l'Uruguayen serait attendu très prochainement à Paris pour passer sa visite médicale et parapher son contrat de cinq ans avec le champion de France 2022-2023.

🚨 Manuel Ugarte to PSG, here we go! Understand the player is ALREADY in Paris set for medical — he’ll sign the contract today. #PSG



PSG will pay €60m to Sporting, Chelsea left the race 12h ago and Ugarte will join PSG as Campos closed the negotiation.



Ugarte + Asensio ✅ pic.twitter.com/IvM2Jpr6Wn