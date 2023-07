PSG - Mercato : après Hernandez, les supporters ne veulent pas de Vlahovic !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Ce dimanche, les ultras du PSG ont accroché deux banderoles aux grilles du Parc des Princes. Les deux pour s'élever contre le recrutement imminent de Dusan Vlahovic. Sur la première, on peut lire : "Vlahovic à Paris, on te coupe les trois doigts". Sur la seconde : "De Paris à Pristina, cosmopolites et fiers". Des messages en réponse au côté nationaliste de l'attaquant serbe de la Juventus, qui a célébré des victoires de sa sélection en brandissant le pouce, l'index et le majeur. Un signe symbolique dans son pays mais qui était également utilisé par les nazis...

Il est contre l'indépendance du Kosovo

Quant au second message, il fait référence à un tee-shirt porté un jour par le joueur, qui avait pris position contre l'indépendance du Kosovo (dont la capitale est Pristina). Bref, comme avec Lucas Hernandez au début du mercato, la direction du PSG va devoir faire preuve d'inventivité pour faire passer la pilule du recrutement de l'attaquant de la Juventus...

