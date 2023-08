PSG - Mercato : après Mbappé, le recrutement fait tiquer Luis Enrique et le vestiaire !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Ugarte, Vitinha, Asensio ou encore (prochainement) Gonçalo Ramos, la liste des joueurs made in Jorge Mendes ramenés au PSG commence à être longue comme le bras. Très proche du conseiller sportif Luis Campos, le célèbre agent portugais a gagné en influence cet été auprès du club de la capitale et pilote maintenant l'opération Bradley Barcola. Mais selon Foot Mercato, son omniprésence dans les affaires parisiennes commencerait à irriter le vestiaire et la direction incarnée par Nasser Al-Khelaïfi.

Des désaccords avec Luis Enrique ?

Le contingent important de nouveaux joueurs représentés par Mendes poserait question au reste du groupe tandis que des tensions existeraient entre les décideurs du club, notamment au sujet de l'arrivée de Ramos. Et au milieu de tout ça, se retrouve Luis Enrique, dont les rumeurs d'un possible départ précipité ont fait la une ce jeudi en Espagne. Toujours concentré sur sa mission d'après les informations de PSG Community, le coach espagnol serait néanmoins en désaccord avec certaines pistes sorties récemment dans la presse et exigerait des recrues de haut niveau. Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos devraient rapidement débarquer, de quoi apporter, enfin, un peu de sérénité au PSG.

