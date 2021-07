PSG - Mercato : après Mbappé, Leonardo prêt à partir au clash avec Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Leonardo entretient des relations tendues avec le clan Mbappé (22 ans). C’est en partie pour cette raison que Nasser Al-Khelaïfi a pris en main les négociations autour d'une éventuelle prolongation avec l’entourage du champion du monde du PSG.

Il ne faudrait pas non plus que Leonardo rafraîchisse ses liens avec Neymar. L’arrivée annoncée de Gianluigi Donnarumma au PSG pourrait pourtant amener à cette issue préoccupante. Selon TF1, cette opération menée en personne par le dirigeant brésilien aurait « surpris Paris et les proches de Keylor Navas dont Neymar. »

« D’entrée tu te mets Neymar contre toi, tu te mets une balle dans le pied. C’est à n’y rien comprendre. Ça va être ingérable », a déjà analysé Ludovic Giuly sur le plateau de Téléfoot. Aux dernières nouvelles, le gardien international italien sera en concurrence frontale avec le portier titulaire du PSG la saison prochaine. Ambiance...

