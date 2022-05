PSG - Mercato : après Mbappé, Pogba s’éloigne de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG pourrait perdre quelques désillusions dans les semaines, voire jours qui viennent. Alors que Kylian Mbappé (23 ans) a quasiment pris une décision autour de son avenir, qui semble s’inscrire au Real Madrid d’après les médias espagnols, Paul Pogba pourrait lui aussi tourner le dos au club de la capitale.

Selon RMC Sport, la Juventus Turin s'active pour tenter de recruter le milieu de terrain des Bleus, qui arrive en fin de contrat à Manchester United en juin prochain. Loïc Tanzi assure que le club du Piémont a de l'avance dans ce dossier, également traité par le PSG.

Un rendez-vous est prévu aujourd’hui avec son avocate Rafaela Pimenta et les dirigeants de la Juve, où il a évolué entre 2012 et 2016. Les détails devraient porter sur la durée du contrat, que le joueur veut de quatre ans tandis que la Vieille Dame lui propose un an de moins. Au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas convaincu par son profil, selon Foot Mercato.

