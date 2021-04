PSG - Mercato : après Messi, Agüero aurait une bonne raison de snober Paris

Il y a neuf jours, Manchester City et Sergio Agüero confirmaient que leurs chemins allaient se séparer en juin, à la fin du contrat de l'attaquant argentin de 32 ans, après une décennie de bons et loyaux services. Dans la foulée, le FC Barcelone et le PSG ont fait acte de candidature pour l'accueillir, les deux clubs ayant l'ambition de compter Lionel Messi dans leurs rangs la saison prochaine et les deux sachant que le Kun et La Pulga sont très amis. Mais finalement, Agüero ne devrait rejoindre ni l'un ni l'autre…

Il pourrait devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League

A Barcelone, qui devrait parvenir à prolonger Messi, Ronald Koeman ne veut pas de lui. L'entraîneur néerlandais privilégie soit une pointure comme Erling Haaland (Dortmund), soit son chouchou Memphis Depay (OL). Mais il ne voit pas l'intérêt de recruter un joueur âgé uniquement pour tenir compagnie à Lionel Messi.

Quant à Paris, il serait devancé par Chelsea dans l'esprit d'Agüero pour une raison uniquement sportive, même si le salaire qui lui sera versé dans l'une ou l'autre des capitales ne sera pas négligeable. Selon le quotidien anglais Evening Standard, l'Argentin, auteur de 181 buts avec City, est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, derrière Andy Cole (187), Wayne Rooney (208) et Alan Shearer (260). S'il lui sera difficile d'aller chercher la légende de Blackburn Rovers et de Newcastle, il pourrait très bien dépasser Cole et Rooney en signant deux ou trois ans à Chelsea. Une bonne raison, effectivement, de rester en Angleterre !