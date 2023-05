PSG - Mercato : après Messi et Neymar, un autre départ de taille se profile en attaque

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le grand ménage avance bien au PSG. En plus de l'économie du salaire de Lionel Messi, libre au 30 juin, le club de la Capitale pourrait réaliser une autre belle opération en attendant l'éventuelle vente de Neymar en Angleterre. En effet, selon le média Sports Zone, ça avance dans le bon sens pour la vente de Mauro Icardi cet été. L'Argentin, qui s'est complètement relancé lors de son prêt à Galatasaray (20 buts, 7 passes décisives en 24 matchs), souhaite rester durablement du côté d'Istanbul où il se plait … Et c'est une véritable aubaine pour Paris.

Le départ d'Icardi, une aubaine inespérée pour le PSG

Content de Mauro Icardi, Galatasaray est prêt à faire un effort financier pour conserver l'ancien buteur de l'Inter Milan. Si la formation turque n'est pas prête à payer la totalité du salaire de l'attaquant albiceleste (10 M€ par an), un accord est néanmoins possible. « Les négociations ne sont pas encore ouvertes mais Paris ne demandera pas une somme élevée pour l’argentin, se débarrasser de son salaire étant déjà une aubaine pour les comptes du club », précise l'insider.

L'été dernier, lorsqu'il a envoyé Mauro Icardi en Turquie, le PSG avait surtout pour but de faire de la place dans son effectif avec un élément embarrassant dont les affaires de cœur attiraient plus l'attention que ses prestations sur le terrain. Quelques mois plus tard, Icardi n'est certes plus en couple avec Wanda Nara mais il a néanmoins redoré son image d'attaquant efficace.

Pour résumer S'il n'est pas en mesure d'assumer la totalité de son salaire parisien (supérieur à 10 M€ par an), Galatasaray a quand même l'intention de batailler pour conserver Mauro Icardi. Une véritable aubaine pour le PSG qui espère se séparer de son buteur...

