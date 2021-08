PSG - Mercato : après Messi, Leonardo prêt à accueillir un autre grand nom du football mondial ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Kalidou Koulibaly bientôt à Paris ? Selon les informations de Foot Mercato, si le PSG se prépare en coulisse au montage financier pour la venue de Lionel Messi, Leonardo continuerait de travailler pour étoffer l’effectif parisien. Le directeur sportif du club de la Capitale serait encore dans des discussions avec Kalidou Koulibaly qui serait dans les petits papiers du Paris Saint Germain depuis de nombreuses années.

Après celui de Messi, le contrat de Koulibaly également en préparation ?

Foot Mercato rapporte notamment que des rendez-vous auraient eu lieu entre le clan Koulibaly et les dirigeants du PSG et que des échanges auraient débuté également entre les deux clubs. Pour l’heure, Fali Ramadani, l’agent du sénégalais, avancerait avec la direction parisienne sur un contrat. Malgré l’arrivée déjà de nombreuses stars et la possibilité de signer Messi, l’argentin pourrait donc ne pas être le dernier à poser ses valises (s’il les pose) dans la capitale. Affaire à suivre.

🚨Info: D'autres RDV ont eu lieu entre le #PSG et Fali Ramadani, représentant de Kalidou Koulibaly 🇸🇳. Les deux parties ont bien avancé sur les contours d'un contrat. Des échanges ont également eu lieu avec #Naples.



Pas d'évolution supplémentaire depuis le milieu de la semaine. https://t.co/6U5QP0IQah pic.twitter.com/45PLe5sWok — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2021