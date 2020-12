PSG - Mercato : après Neymar, Pini Zahavi veut amener une autre superstar à Paris

Il y a un mois, les dirigeants du Bayern Munich annonçaient la fin des négociations avec David Alaba pour une prolongation. En fin de contrat en juin, le défenseur autrichien aurait des exigences salariales beaucoup trop élevées, qui auraient fait dire au directeur sportif des champions d'Europe, Hasan Salihamidzic : "Mais sur quelle planète vous vivez avec ton agent ?!". L'agent en question se nomme Pini Zahavi, ceci expliquant sans doute cela…

Il pousse pour qu'Alaba aille à Paris

Le sulfureux agent israélien est un expert en transferts onéreux sur lesquels il peut prendre une commission très élevée. Ce ne sont pas les dirigeants du FC Barcelone qui diront le contraire, eux qui ont été victimes de la science du représentant en 2017, quand il s'est greffé sur le transfert de Neymar pour 222 M€ au PSG.

Et justement, Bild annonce que Zahavi aimerait de nouveau faire affaire avec ses amis qataris ! Alaba (28 ans) semblait bien parti pour s'engager avec le Real Madrid mais le PSG serait entré dans la danse et l'agent israélien inciterait son joueur à s'engager avec le vice-champion d'Europe. Selon le quotidien allemand, Chelsea et le FC Barcelone sont également intéressés.