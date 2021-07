PSG - Mercato : après Ramos, un engagement spectaculaire est attendu pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

C’est officiel depuis la fin de matinée : Sergio Ramos (35 ans) est un joueur du PSG. « C’est le meilleur endroit pour continuer à rêver, le meilleur club pour continuer de gagner, a déclaré le défenseur espagnol qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Nous allons nous battre avec tout le monde et pour tout. »

L’ancien capitaine arrive au PSG avec de grandes ambitions. Lionel Messi pourrait-il être tenté de suivre ses pas ? Selon Paco Buyo, proche de l’émir du Qatar, un émissaire du club parisien a contacté Jorge Messi pour lui expliquer que ses dirigeants étaient toujours prêts à lui ouvrir les bras cet été. Depuis lors, l'agent de « La Pulga » serait en pleine réflexion.

Pedrerol bientôt au chômage ?

L’arrivée de Ramos couplée à celle de Messi pourrait provoquer une conséquence inattendue en Espagne. Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission à succès El Chiringuito, aurait ainsi promis de démissionner si les deux stars venaient à quitter respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone cet été !

« Nous verrons bien si Josep Pedrerol, qui vient de prolonger son contrat avec Atresmedia, respectera sa promesse d’abandonner le programme en cas de départ de Ramos du Real Madrid et de Messi du Barça », a ironisé le journaliste de SPORT Pere Mas. Puisque Messi n’est plus lié contractuellement au club catalan, on serait tenté de dire qu’il est déjà trop tard pour l’intéressé...