PSG - Mercato : après Renato Sanches, encore trois recrues attendues cet été ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Le PSG continue de construire le meilleur effectif possible pour Christophe Galtier. Après Vitinha, Ekitike et Mukiele, le club de la capitale devrait accueillir, ce jeudi, le milieu de terrain portugais Renato Sanches. Après un accord entre le PSG et le LOSC, le joueur a passé sa visite médicale hier et l’annonce est attendue aujourd’hui. Son arrivée ne sera pas la dernière du mercato et trois autres joueurs pourraient signer avant la fin du mois d’août.

Un renfort par poste

En effet, d’après les informations de “L’Équipe“, les dirigeants parisiens espèrent recruter le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar. Cependant, le PSG étudie aussi une piste B, en cas d’échec dans ce dossier.

De plus, un autre milieu de terrain est espéré cet été. Pour cela, les dirigeants veulent un recruter un troisième milieu de terrain, "plus grand et costaud" que les profils déjà présents dans l’effectif. Un joueur évoluant à l’étranger avec une expérience de la Ligue 1.

Pour finir, après l’échec de la piste Gianluca Scamacca, les dirigeants parisiens veulent recruter un autre buteur. Pour son profil, le PSG vise un remiseur-combineur-finisseur.