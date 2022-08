PSG – Mercato : après Skriniar, un autre défenseur central ne signera pas à Paris !

Le club de la capitale est loin d’avoir terminé son mercato estival, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Alors que les dirigeants veulent absolument vendre les joueurs jugés indésirables, certains postes sont encore à renforcer. En défense centrale, plusieurs joueurs sont convoités dont Milan Skriniar. Alors que le joueur de l’Inter Milan ne devrait pas venir à Paris cet été, un autre défenseur ne rejoindra pas non plus le club de la capitale.

Selon les informations de “Sky Sport“, Mohamed Simakan ne va pas quitter l’Allemagne lors du mercato estival. Le défenseur central va rester à Leipzig et ne viendra pas au PSG renforcer l’axe défensif.

Update #Simakan: He will definitely stay in Leipzig this summer. Paris is no topic. Next confirmation from today. Key player. @philipphinze24 @SkySportDE 🇫🇷🇬🇳