PSG - Mercato : après Verratti et Draxler, un nouveau départ officialisé au Qatar

Surveillé de près par l’UEFA au sujet de ses transferts suspicieux au Qatar, le PSG prend encore des risques en la matière. Après Marco Verratti et Julian Draxler, un troisième départ a été officialisé ver cette destination proche des dirigeants parisiens.

Il s’agit d’Ilyes Housni, prêté à Al-Sadd Doha. L’attaquant de 18 ans, apparu à deux reprises la saison dernière en équipe première, s’était particulièrement distingué en Youth League (8 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres). Il tentera d’obtenir du temps de jeu en avant de revenir à Paris.

OFFICIAL | French player Ilyes Housni has signed for #AlSadd for the 2023-24 season from Paris Saint-Germain#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/G9Anixkx7A