PSG - Mercato : après Vitinha, Campos veut un autre milieu portugais !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Luis Campos commence fort, quelques jours seulement après avoir été nommé conseiller sportif pour gérer le recrutement du PSG. Alors qu’il aurait bouclé la venue du milieu de terrain portugais du FC Porto, Vitinha, pour un montant de 40 M€, le conseiller auprès de Nasser Al-Khelaïfi ciblerait maintenant un autre Portugais.

Selon Le 10 Sport, Luis Campos souhaiterait maintenant faire venir Renato Sanches (24 ans), le milieu de terrain du LOSC, au PSG. Le conseiller sportif aurait contacté l’entourage du joueur et se préparerait à formuler une offre à Lille. Le Milan AC est également positionné pour l’ancien joueur du Bayern Munich, estimé à 28 M€ selon Transfermarkt. Au PSG, Renato Sanches pourrait retrouver Luis Campos, qui l’a fait venir au LOSC en 2019 ainsi que Christophe Galtier, pressenti pour devenir le nouvel entraîneur parisien, qu’il a aussi connu à Lille.

🔴 Le PSG a pris des premiers contacts avec les représentants de Renato Sanches 🇵🇹https://t.co/StxFxdrwBV pic.twitter.com/IUX1ktseoq — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 18, 2022

Pour résumer Après avoir bouclé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto, Luis Campos souhaiterait faire venir un second milieu de terrain portugais au PSG cet été : Renato Sanches (24 ans), l’actuel joueur du LOSC. Il estimé à 28 M€.

Adrien Deschepper

Rédacteur