PSG - Mercato : avancée majeure dans le dossier Skriniar la semaine prochaine ?

Luis Campos a beau compter trois défenseur centraux de premier plan dans son effectif avec Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembé, il entend en recruter un quatrième. En l'occurrence, Milan Skriniar. Le Slovaque de 27 ans est ouvert à un transfert et l'Inter Milan semble disposé à le vendre, mais moyennant une grosse somme d'argent. Il serait question d'une indemnité de 75 M€.

Pour le moment, le PSG n'est pas allé plus haut que 60 M€ plus des bonus. Mais le journaliste de RMC Loïc Tanzi assure que les discussions vont dans le bon sens. Et que Luis Campos aurait prévu de se rendre à Milan la semaine prochaine pour y rencontrer les dirigeants de l'Inter. Le conseiller sportif du PSG veut prendre le pouls de ce transfert qui s'annonce compliqué. S'il sent une réelle volonté des Nerazzurri de vendre, alors il formulera une nouvelle offre. L'optimisme serait de mise dans le camp parisien.

