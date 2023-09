PSG - Mercato : Bellingham a fermé la porte du Real Madrid à Mbappé cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

On est entrés dans la dernière ligne droite du mercato, qui refermera ses portes ce vendredi soir à minuit pour l'Europe. A priori, le PSG peut dormir sur ses deux oreilles concernant Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne devrait pas attendre les dernières heures pour formuler une offre. Comme il l'annonce depuis plusieurs semaines, l'attaquant devrait honorer une sixième saison dans la capitale.

Un Galactique par an, pas plus !

AS assure que Florentino Pérez avait décidé très rapidement de ne pas devenir un héros du feuilleton Mbappé. Et ce, pour une simple raison : il ne veut pas recruter plus d'un Galactique par an. Et il estime avoir celui de 2023 en la personne de Jude Bellingham, buteur lors de ses trois premiers matches officiels avec les Merengue. L'Anglais est la figure de proue du recrutement estival pour cette année. Kylian Mbappé devrait être celle de 2024.

❌ El Real Madrid mantiene la hoja de ruta porque no ve en el mercado nada que mejore lo que hay



