PSG - Mercato : Benzema annonce la signature de Mbappé au Real Madrid

L’attaquant de l’Équipe de France a réduit à néants les derniers espoirs des supporters du PSG. Alors qu’il a une nouvelle fois brillé avec le Real Madrid en s’offrant ce samedi un doublé face à Valence (4-1), Karim Benzema a dépassé la barre des 300 buts inscrits avec le club madrilène.

Au cours d’un entretien accordé ce dimanche à Téléfoot, le natif de Lyon a exprimé son souhait de vouloir jouer aux côtés de Kylian Mbappé sous la tunique des Merengues. Karim Benzema l’a affirmé, son coéquipier en sélection finira bel et bien par rejoindre le club de la capitale espagnole. "De toute façon, il y a le Real Madrid qui le veut, ce n’est plus un secret ! J’aurais aimé qu’il puisse venir cette année… mais un jour ou l’autre, il sera au Real Madrid !"

Kylian Mbappé désiré par tous les madrilènes… dont Karim Benzema !



— Téléfoot (@telefoot_TF1) January 9, 2022