PSG - Mercato : Benzema veut quitter Al-Ittihad et a une préférence pour son avenir

Rien ne va plus entre Karim Benzema et l’Arabie Saoudite. La situation est tendue depuis que le joueur ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement. Conséquence, le joueur ne fait pas partie du groupe effectuant le stage aux Emirats Arabes Unis. Le Français souhaiterait dorénavant mettre fin à son aventure au Moyen-Orient.

D’après Nicolo Schira, Benzema aimerait retourner jouer en Europe. Continent qu’il a quitté cet été pour rejoindre Al-Ittihad, qui lui avait réservé un accueil royal. L’histoire se termine mal.

