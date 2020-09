PSG - Mercato : Bernat out 6 mois, Leonardo creuse 3 pistes pour le remplacer

Hier soir, Thomas Tuchel s'est félicité que son équipe ait réussi à battre le FC Metz alors qu'elle s'est retrouvée à neuf dans les dernières minutes. Il n'y avait pourtant eu qu'un seul expulsé, Abdou Diallo. Mais Juan Bernat s'était blessé à un genou et avait été contraint de quitter le terrain, tellement la douleur était forte. Les médecins du PSG craignaient le pire et le pire est arrivé : rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera absent six mois.

Pas épargné par le Covid-19, les blessures et les suspensions, le Paris Saint-Germain va rapidement devoir lui trouver un remplaçant car Layvin Kurzawa a écopé de six matches pour son agression sur le Marseillais Jordan Amavi dimanche dernier. Le journaliste de France Football Nabil Djellit a suggéré trois noms à Leonardo, dont un serait gratuit…

Ghoulam, Ait Nouri, Telles…

"Ça va être compliqué de trouver une bonne opportunité sur le marché... Leonardo adore la Serie A, il peut se faire prêter Ghoulam de Naples. L'ancien de l'ASSE a besoin d'un nouveau challenge pour se relancer. Il est meilleur que Bakker et peut largement concurrencer Kurzawa. Le PSG devrait tenter le jeune Ait Nouri avec un prêt option d'achat comme Mbappe lors de son transfert de Monaco. Lui, c'est le futur. Mais je les vois bien enchaîner sur Telles. Porto serait moins gourmand (20 M€)…" Leonardo partagera-t-il ces idées ?