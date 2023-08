PSG – Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Sangaré !

Après le départ de Leandro Paredes et Renato Sanches, tous deux partis à l’AS Rome, le PSG tenterait de se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale cible Ibrahim Sangaré, mais il se murmure que ce dernier serait également courtisé par le Bayern Munich. Une bonne nouvelle se dégage pour le PSG.

Selon les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, le Bayern Munich ne serait pas intéressé par Ibrahim Sangaré, contrairement à ce qu’il se disait ces derniers temps. Le PSG aurait donc le champ libre pour recruter le milieu ivoirien du PSV Eindhoven. Ce dernier est estimé à 35 millions par Transfermarkt et est sous contrat jusqu’en 2027.

Been told again: #Sangaré is NO transfer target for FC Bayern this window! No negotiations. @SkySportDE 🇨🇮 https://t.co/OI5Tj7EJqA