PSG, OL - Mercato : Barcola drague ouvertement Paris, Bounou fricote avec un autre cador

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

D'après le compte Twitter Sports Zone, le Paris Saint-Germain, en quête d'un gardien cet été pour concurrencer Gianluigi Donnarrumma la saison prochaine, auraient récemment entamées des négociations avec le FC Séville pour le transfert de Yassine Bounou, avec qui le club de la capitale aurait déjà un accord.

Le message énigmatique de Barcola

Mais le portier marocain ne discuterait pas qu'avec le PSG et fricoterait également avec le Bayern Munich, en quête d'une doublure à Manuel Neuer en cas de départ de Yann Sommer et Alexander Nübel cet été. Et pour cause, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste de SPORT1, Kerry Hau, des échanges auraient eu lieu ce samedi entre le club bavarois et les représentants de Yassine Bounou.

Autre cible du PSG qui pourrait se rapprocher de Paris à vitesse grand V : Bradley Barcola. Hier, à minuit, l'attaquant de l'OL a posté un message sur Instagram avec les couleurs rouge et bleu. De là à penser qu'il a envoyé un clin d'œil au club de la capitale, il n'y a qu'un pas...

Bradley Barcola 🇫🇷 avait posté cette story à minuit hier… 👀



Qu’en pensez vous 🤔 ? https://t.co/gBXEwT0A0b pic.twitter.com/QbsEk7C1xh — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 23, 2023

Podcast Men's Up Life