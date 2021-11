PSG - Mercato : Buffon révèle le moment où il a décidé de quitter Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Présenté en grandes pompes par le PSG à l'été 2018, Gianluigi Buffon a constitué un demi-échec dans la capitale. Parce qu'il n'a pas su faire la décision dans les grands matches, notamment ce fameux 8e de finale retour de Champions League face à Manchester United (1-3) au Parc des Princes. En conséquence, à la fin de la saison, il retourna d'où il était arrivé, à la Juventus Turin. Pourquoi le gardien aujourd'hui âgé de 43 ans et qui joue à Parme est-il passé en un an de l'enthousiasme le plus total à l'envie irrépressible de retourner à la maison ? Il l'a expliqué lors d'un live Tik Tok.

"Quand, lors des 8es de finale aller de Champions League, nous avons gagné mais que la Juventus a perdu, je ne me sentais pas à l'aise avec la défaite des Bianconeri. C'est ça qui a pesé dans mes choix futurs. C'est pour ça que je suis revenu. L'idée d'être remplaçant ne me faisait pas plaisir mais l'idée de pouvoir gagner la Champions League avec ces dirigeants et ces coéquipiers a pesé le plus. Remporter ce trophée pour les supporters de la Juve m'aurait donné une satisfaction énorme." L'ironie de l'histoire, c'est que lors de ces fameux 8es de finale, si le PSG avait gagné (à Manchester) et la Juventus perdu (face à l'Atlético), ce sont les Bianconeri qui s'étaient qualifiés au retour, pas les Parisiens…

